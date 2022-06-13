Волгоградская область занимает третье место в стране по приросту COVID-19

За сутки ковидом заболел 121 волгоградец Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сейчас о коронавирусе уже мало кто вспоминает, хотя его продолжают ежедневно подхватывать жители страны. В Волгоградской области заболеваемость остановилась примерно на одном уровне, причем она одна из самых высоких в России. Как сообщает volgograd.kp.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф, 13 июня COVID-19 диагностировали у 121 человека – это третье место по суточному приросту. Больше, чем в Волгоградской области, ковидом сегодня заразились жители Санкт-Петербурга (203 человека) и Москвы (180 человек).

Статистика коронавируса в Волгоградской области по данным "Яндекса"

По всей России 13 июня ковид выявили у 2 996 жителей. В Волгоградской области за все время распространения вируса его подхватили 223 157 человек. За сутки смертельных исходов от коронавируса в регионе не зафиксировали.

Выздоровели сегодня 128 волгоградцев, за всю пандемию - 214 625 человек. Госпитализировали за последние сутки в ковидные стационары 27 пациентов.