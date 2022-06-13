Волгоградец разъезжал по городу с водительскими правами жителя Красноярского края

Машину увезли на штрафстоянку. Кадр с виде ГУ МВД России по Волгоградской области.

Инспекторы ГИБДД во время патрулирования в Ворошиловском районе Волгограда остановили «Hyundai Accent». За рулем был 34-летний мужчина, во время проверки документов выяснилось, что управлять автомобилем он не мог. У волгоградца были водительские права, которые принадлежат жителю Красноярского края. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Волгоградец ранее не имел прав для управления автомобилем. В интернете он нашел объявление, в котором предлагалось купить водительское удостоверение. Мужчина приобрел поддельный документ за 10 тысяч рублей.

«Hyundai Accent» отвезли на штрафстоянку, а водителя доставили в отдел полиции. Сейчас проводится проверка. Мужчине за покупку поддельных прав грозит уголовная ответственность, а также тюремный срок до одного года или принудительные работы до одного года.