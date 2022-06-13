В Волгограде ищут двух пропавших пенсионеров

Мужчина пропал 5 июня. Фото: ЛизаАлерт

В Волгограде полиция и волонтеры ищут сразу же двух пенсионеров. Они пропали в разное время и в разных районах. 63-летний Сергей Петрович Лысенко исчез еще 5 июня из Нового Рогачика Городищенского района. Он не сказал родственникам, что куда-то уходит надолго. Связаться с ним не получается – телефон вне зоны доступа. Рост Сергея около 180 сантиметров, он худощавый, кареглазый. На нем были красно-черный свитер, рубашка и голубые джинсы.

Василий Иванович Грабов исчез 11 июня. Ему 81 год. Родные никак не могут его найти. Дедушка худощавый, маленького роста с седыми волосами и карими глазами. На нем были серая рубашка и брюки, коричневые ботинки.

Всех, кто знает, где могут находиться пенсионеры, просят позвонить по телефону: 112 и 8(800)7005452