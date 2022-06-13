Футболисток волгоградского «Ротора» вызвали в юниорскую сборную России

Фото: СК "Ротор"

Пока главная мужская команда «Ротор» после позорного вылета из ФНЛ ждет, в какой лиге она выступит в новом сезоне, коллектив девушек радует своим выступлением. Воспитанницы волгоградского спортивного клуба получили вызов в юниорскую сборную России до 16 лет. Получили приглашение для участия в тренировочном сборе 5 футболисток «Ротора» - Мария Попова, Дарина Бирюкова, Виктория Пересыпкина, Ева Мищенко и Дарина Кудзиева. Еще 2 спортсменки - Милана Мамбетова и Дарья Епихина включены в резервный состав. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе «Ротора».

Сбор юниорской сборной России проходит с 11 по 16 июня в Тамбове.

Отметим, весной впервые в истории «Ротора» официальные игры начала проводить женская команда клуба. Коллектив среди девушек принимает участие в Юношеской футбольной лиге среди спортсменок до 16-ти лет. В своей группе «Ротор» занимает второе место, в семи матчах у него 5 побед и 2 поражения.