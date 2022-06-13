В Волгограде увеличили список домов, где сделают косметический ремонт

На качество ремонта можно пожаловаться на портале ГИС ЖКХ. Фото: администрация Волгоградской области

В Волгоградской области с начала года приводят в порядок десятки домов. И список, где сделают планово-предупредительный, ремонт увеличат. Об этом сообщает администрация Волгоградской области. До конца года 734 МКД преобразятся, из них 475 именно в Волгограде.

Это не капитальная реконструкция, это косметический ремонт: бригады покрасят стены и потолки в подъезде, перила, приведут в порядок мусоропроводы, отмоют окна и двери, проверят исправность проводки. Дополнительной платы за это не потребуется. По закону подобные меры должны предпринимать раз в 3-5 лет.

Кстати, список расширили не случайно. К утвержденному перечню добавили те дома, где жильцы писали жалобы и указывали на нарушения жилищного кодекса.

- Ход и качество выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников многоквартирных домов находится на особом контроле Госжилнадзора, - пояснили в администрации.

Жаловаться на некачественный ремонт можно в Жилинспекцию через письма или оставив заявку на портале портал ГИС ЖКХ