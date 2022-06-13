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Происшествия13 июня 2022 6:39

В Волжском 2 человека разбились насмерть на мотоцикле

Пострадавшие скончались на больничных койках
Авторы (2):
Екатерина МАЛИНИНА
Екатерина МАЛИНИНА
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Скорая помощь увезла пострадавших в больницу, где они скончались

Скорая помощь увезла пострадавших в больницу, где они скончались

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Минувшей ночью, 13 июня, в Волжском в ДТП погибли 2 человека. В 2.20 на проспекте Ленина 36-летний мотоциклист, управляя «BMW K 1200 LT», не справился с управлением. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, водитель потерял контроль за дорожным движением и совершил опрокидывание транспортного средства. На мотоцикле также ехал 35-летний пассажир.

Обоих пострадавших госпитализировали в больницу Фишера. Однако спасти их не удалось, от полученных травм мотоциклист и пассажир скончались.

Добавим, накануне в Волжском также произошло смертельное ДТП. Мужчина умер за рулем автомобиля.