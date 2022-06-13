В Волжском водитель умер за рулем прямо на дороге

Медики констатировали смерть водителя.

12 июня днем в соцсетях появилось видео аварии. На нем видно, что машина после поворота налево съезжает с дороги на обочину и врезается в столб. Внешних визуальных причин для такого поведения не видно. Улица пустая. Многие из пользователей предположили, что с водителем стало плохо за рулем. В ГУ МВД по Волгоградской области подтвердили сайту volgograd.kp.ru, что 12 июня в 8 утра была авария на улице Мира.

- Автомобиль ВАЗ 2112 ехал со стороны 87 Гвардейской в сторону Волжской Флотилии, 65-летний водитель не справился с управлением и врезался в препятствие, - сообщили в ведомстве.

Когда очевидцы подбежали к авто ,чтобы помочь мужчине, он уже был мертв. Причину смерти смогут назвать медики. Возможно, мужчине стало плохо из-за жары, возможно у него были какие-то хронические проблемы со здоровьем. Водительский стаж погибшего - 42 года.