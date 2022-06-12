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Общество12 июня 2022 20:57

Танцевальный фестиваль в честь Дня России завершился салютом в ЦПКиО Волгограда

В Центральном парке отметили День России и пронесли 60-метровый флаг
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
День России в Волгограде завершился мега-дискотекой и салютом в ЦПКиО. Фото: администрация парка.

День России в Волгограде завершился мега-дискотекой и салютом в ЦПКиО. Фото: администрация парка.

Празднование Дня России завершилось красочным салютом в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда. 12 июня в 22.00 небо над ЦПКиО в течение трех с половиной минут озаряли красочные залпы под радостный визг толпы. В небе можно было увидеть смайлики, бабочки, шляпы, и символ сегодняшнего праздника – российский триколор. Тысячи людей собрались в День России в парке культуры на танцевальный марафон и салют.

Перед салютом молодежь зажигала на дискотеке, а под известные хиты еще и пела так, что хор даже заглушал музыку. Еще раньше в ЦПКиО прошел флешмоб с флагом России – 60-метровый триколор по парку пронесли волонтеры и представители разных народов, живущих в Волгограде. В течение этого года салют еще не раз озарит небо над колесом обозрения в самом большом парке города.