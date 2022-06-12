Волгоградстат назвал сферы с самыми высокими зарплатами в Волгоградской области

Сотрудники предприятий, связанных с нефте- и газодобычей, получают смс о запрплате с самыми приятными цифрами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгоградстате ежегодно с 2017 года подсчитывают среднемесячную начисленную зарплату работников организаций в различных видах экономической деятельности. На официальном сайте ведомства появились свежие данные за 2021 год. Названы сферы, в которых волгоградцы получают самые большие зарплаты. Сюрпризов не случилось: как и каждый год, пальма первенства у организаций, занимающихся добычей полезных ископаемых. Вероятно, речь идет о добыче нефти и газа. Работникам таких организаций в Волгограде в 2021 году начисляли в среднем 68 тысяч 350 рублей. За пять лет их зарплата увеличилась почти на 20 тысяч.

Работа в финансовых и страховых организациях тоже приносит волгоградцам хороший доход. Там работники получают в среднем 57 тысяч рублей. Многие жители региона могут только позавидовать. Научная и техническая профессиональная деятельность тоже неплохо ценится: сотрудники в этой сфере в среднем получали в прошлом году по 47 тысяч 693 рубля. 44 тысячи 528 рублей в месяц получили работники на обрабатывающем производстве, 43 тысячи 590 – в госуправлении.

Среди тех, кто в конце зарплатного рейтинга – занятые в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов работники со среднемесячной зарплатой в 27 180 рублей. В гостиничной сфере и общепите зарплаты еще меньше – 24 399 рублей. 26 тысяч в месяц приносит волгоградцам административная деятельность.