Четыре района Волгограда останутся без света 14 июня 2022 года

На электросетях пройдут профилактические работы. Фото: Олег УКЛАДОВ

Новая, более короткая рабочая неделя в Волгограде начнется с плановых отключений электроэнергии. По информации МРСК Юга – Волгоградэнерго без света во вторник, 14 июня 2022 года останутся жители Советского, Дзержинского, Красноотктябрьского и Кировского районов. Где-то электричества не будет всего 3 часа, где-то придется потерпеть неудобства 8 часов. Энергетики приносят жителям свои извинения и объясняют, что это необходимо для того, чтобы в дальнейшем система работала без сбоев.

Первыми без света окажутся жители Дзержинского района. Но там под отключения попал всего один дом на проспекте Жукова, 3. Здесь света не будет с 9.00 до 17.00.

В Краснноктябрьском с 9.00 до 17.00 света не будет по следующим адресам:

ул. Клары Цеткин, 49-53, 59, 61, 63, 52, 56, 62, 68, 72, 74,

ул. Ковалевой, 49-53, 59, 65, 60, 64а, 68, 70,

ул. Радистов, 57, 61, 63а, 63, 65,

ул. 4-я Заводская, 3, 8, 10, 16,

ул. Руднева, 51-59, 61а, 61, 63а, 63, 65-75, 77а, 79-93, 50-62, 64а, 64-72, 72а, 74-84,

ул. Аэрофлотская, 69-75, 72-78,

ул. Титова, 70, 76, 77, 77д, 79, 81.

В Кировском отключения затронут всего одну улицу. С 10.00 до 14.00 света не будет в п. Саши Чекалина, 1, 3, 7, 8 56, 57, 58, 59, 77, 78, 79, 80, 81, 82.

Самые масштабные и самые кратковременные работы пройдут в Советском районе. Многие даже не успеют заметить, что света не будет с 13.00 до 16.00. Приготовиться нужно жителям, проживающим по следующим адресам:

ул. Палиашвили, 1-55, 1а, 2-42, 18а, 44-64, 66, 68, 86-112, 88а, 88б, 90а, 57-97, 99, 101-131, 133а, 114-150, 132а,138а, 144а, 135-165, 167-205, 181б,

ул. Кирова, 2, 4, 5, 1, 3, 3а,

ул. Овсяная, 3

ул. Колхозная, 1-13, 2-12, 12а,14-18, 2г,

ул. Песчаная, 7а, 1г, 1б, 3, 5,

ул. Школьная, 1-5, 2-8, 8а, 10, 12,

ул. Ольховская, 1-11, 4,

ул. ЛЗС, 1, 2-8, 3, 10, 12, 7, 9, 13, 14-24, 2/1,

пер. Ольховский, 2-6

ул. Мушкетова, 1а, 1-9, 2, 2а, 4а, 4-8, 10, 12-22, 24а, 26-36, 17-39, 38-64, 62а, 64а, 64б, 64д, 41-89, 47а, 67а, 69а, 66-70, 68а

ул. Абоянская, 1, 3, 2, 4,

ул. Фомина, 1, 2, 3, 5-15, 7а, 6-8, 8а,

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