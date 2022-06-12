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Происшествия12 июня 2022 12:23

Волгоградская полиция ищет водителя «Тойоты Камри», насмерть сбившего 30-летнего мужчину

ДТП случилось ночью в Новоаннинском
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
Скорая уже ничем не могла помочь пешеходу.

Скорая уже ничем не могла помочь пешеходу.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгоградской области объявлен в розыск водитель, который минувшей ночью насмерть сбил человека и скрылся с места ДТП. Все случилось в 00.25 12 июня в городе Новоаннинском. На перекрестке улицы Рабочей и переулка Первомайского на 30-летнего пешехода на полном ходу налетела черная иномарка, переехала его и скрылась в неизвестном направлении. Как удалось установить полиции, это бы автомобиль «Тойота Камри» 2017 года выпуска, но кто находился за рулем машины, еще предстоит выяснить в ходе расследования.

К несчастью, молодой мужчина скончался сразу же на месте ДТП. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, проводятся розыскные мероприятия. Обстоятельства случившегося выясняются.