Мотоциклист погиб в тройном ДТП на трассе под Волгоградом

Мотоцикл, велосипед и грузовик не разъехались на дороге. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Трагедия случилась 11 июня 2022 года в Городищенском районе Волгоградской области на автодороге, ведущей со стороны поселка Сады Придонья к московской трассе. Движение здесь не самое оживленное, но в 9.30 утра по стечению обстоятельств тут встретились мотоциклист, велосипедист и грузовик. По информации ГУ МВД по Волгоградской области, 44-летний мужчина ехал за рулем мотоцикла «Ямаха». Не справившись с управлением, он задел 58-летнего велосипедиста, который катился по краю проезжей части. После этого байкер потерял управление и влетел в стоявший на дороге грузовик «МАН».

К несчастью, мотоциклист получил травмы, не совместимые с жизнью. Врачи уже ничем не смогли ему помочь. А пострадавшего в аварии водителя велосипеда увезли в больницу.

Еще один велосипедист попал под колеса в Иловлинском районе. 39-летнего мужчину сбила 56-летняя женщина на «Ладе Ларгус». Это случилось утром на трассе Иловля – Ольховка.