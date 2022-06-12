Из окна на юге Волгограда выпал 3-летний ребенок

Малыша увезли в реанимацию. Фото: Влад КОМЯКОВ

Трагедия случилась 11 июня в Красноармейском районе Волгограда. 3-летний малыш выпал из окна 3-го этажа пятиэтажки на проспекте Канатчиков. Как и всегда происходит в таких случаях, ребенок улучил минутку, когда за ним никто не смотрит, забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку. Она не выдержала веса малыша, он вместе с сеткой полетел вниз.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в облздраве, ребенка 2019 года рождения доставили в больницу №7 Волгограда с политравмой. Он в реанимации. Состояние тяжелое, но стабильное. Это уже далеко не первый случай падения детей из окон за эту весну и лето. Родителей постоянно просят закрывать окна в квартирах, где есть маленькие дети, или использовать специальные запирающие устройства для пластиковых окон, но трагедии продолжаются. К несчастью, это происходит даже в благополучных семьях.