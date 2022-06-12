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Общество12 июня 2022 8:10

Волгоград назван самым гостеприимным городом в России

Больше половины жителей Волгограда рады туристам
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
Волгоградцы рады видеть туристов в городе не только 9 мая.

Волгоградцы рады видеть туристов в городе не только 9 мая.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

21% волгоградцев совершенно не хочет видеть никаких гостей и туристов в городе. Еще 19% затруднились ответить на вопрос о том, хотели бы они увеличения турпотока в Волгограде. Но это не помешало нашему городу стать самым гостеприимным городом в России. Все же больше полвины опрошенных аналитиками сайта SuperJob волгоградцев будут рады, если гостей из других городов и стран у нас будет только больше. В прошлом году положительно на этот вопрос ответила только половина опрошенных.

Это самая высокая цифра стране среди мегаполисов. Скорее всего, это связано не с широтой души наших жителей. Поток туристов – это прежде всего доходы для тех, кто так или иначе связан со сферой гостеприимства. Привлечение туристов помогло бы удержаться на плаву отелям, ресторанам, культурным учреждениям. А это рабочие места для местных жителей, новые инвестиции.