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Происшествия12 июня 2022 7:53

Волгоградец на «Рено» повис на отбойнике моста через Волгу

Мужчина с множеством травм в больнице
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
"Дастер" просто взлетел на металлический отбойник.

"Дастер" просто взлетел на металлический отбойник.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Страшное ДТП случилось поздно вечером 11 июня в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. 34-летний водитель на «Рено» ехал из Волгограда в сторону Краснослободска по танцующему мосту через Волгу. Видимо, волгоградец слишком разогнался на своем "Дастере", потому что в какой-то момент он потерял управление и налетел на ограждение. Машина просто взлетела на металлический разделительный отбойник и повисла на нем.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в результате аварии водителя увезли в больницу с множеством травм. Глядя на кадры с места ДТП вообще удивительно, как он остался жив.

В этот же день в Камышинском районе 44-летний водитель на «семерке» не справился у управлением на дороге между населенными пунктами Семеновка и Калиновка. Он вылетел на встречку и упал в кювет. Машина несколько раз перевернулась, водитель погиб на месте ДТП. А в Ленинском районе 39-летний мужчина врезался в трассовое ограждение на мопеде и перевернулся. С множеством травм его забрала «скорая».