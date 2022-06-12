Где перекрыли дороги в День России в Волгограде

Улица Чукйова будет пешеходной до 22.00 12 июня. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В День России волгоградцам придется испытать некоторые неудобства с передвижением на автомобиле и поиском парковочных мест в центре Волгограда. Городские власти с вечера 11 июня перекрыли ряд улиц. Пешеходными 12 июня стали Нулевая Продольная на участке от улицы Калинина до Речного вокзала. У музея «Россия. Моя история» также невозможно припарковать машину. В пойме реки Царицы с 10 утра будет проходить праздник с митингом и концертом. Для безопасности пешеходов машины пускать не будут, водителям придется искать пути объезда.

Нельзя проехать 12 июня и по улице Чуйкова. Стоянка и парковка здесь тоже запрещена. Участок улицы от Володарского до Воровского тоже стал пешеходной зоной. Она будет действовать до 22.00 12 июня. Нулевую продольную обещают открыть уже после 14.00.