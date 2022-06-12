Жители Волгоградской области останутся без радио и телевидения с 14 июня

Тех, кто не ни дня не может провести без телевизора, эта новость расстроит. Фото: Алексей БУЛАТОВ

У жителей Эльтона и Палласовки Волгоградской области на следующей неделе появится время для разных полезных дел: им отключат радио и ТВ. Возможно, кто-то расстроится, что пропустит очередную серию любимого сериала или выпуск телепередачи. Но профилактические работы время от времени нужны, чтобы после все работало без сбоев. В Волгоградском ОРТПЦ предупредили, что отключения займут 6 часов. В Палласовке они запланированы на 14 июня, в Эльтоне – на 15 июня.

Сигнала не будет с 9.00 до 15.00. Из-за этого в Палласовке будут недоступны каналы, входящие в РТРС-1 и РТРС-2, также тишина будет в эфире Радио России и Авторадио. В Эльтоне не будут транслироваться только РТРС-1 и РТРС-2.