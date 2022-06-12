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Общество12 июня 2022 6:03

Жители Волгоградской области останутся без радио и телевидения с 14 июня

Временно пропадет теле-радиосигнал в двух населенных пунктах
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
Тех, кто не ни дня не может провести без телевизора, эта новость расстроит.

Тех, кто не ни дня не может провести без телевизора, эта новость расстроит.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

У жителей Эльтона и Палласовки Волгоградской области на следующей неделе появится время для разных полезных дел: им отключат радио и ТВ. Возможно, кто-то расстроится, что пропустит очередную серию любимого сериала или выпуск телепередачи. Но профилактические работы время от времени нужны, чтобы после все работало без сбоев. В Волгоградском ОРТПЦ предупредили, что отключения займут 6 часов. В Палласовке они запланированы на 14 июня, в Эльтоне – на 15 июня.

Сигнала не будет с 9.00 до 15.00. Из-за этого в Палласовке будут недоступны каналы, входящие в РТРС-1 и РТРС-2, также тишина будет в эфире Радио России и Авторадио. В Эльтоне не будут транслироваться только РТРС-1 и РТРС-2.