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Досуг11 июня 2022 13:59

Салют 12 июня 2022 в Волгограде: когда начнется и где смотреть

Праздничный салют в День России прогремит в Волгограде 12 июня 2022
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Салют продлится почти 4 минуты.

Салют продлится почти 4 минуты.

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Отмечать День России 12 июня 2022 в Волгограде будут и в районах, и на Центральной набережной. Главные события развернутся с утра в пойме Царицы, затем у фонтана «Искусство». А кульминацией праздника станет яркий фейерверк в ЦПКиО. Начнется салют на берегу Волги в центре Волгограда ровно в 22 часа 12 июня, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Салют в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда 12 июня 2022 обещают необычный – небо украсят 20 смайликов, бабочки и шляпки. Продлится фейерверк чуть меньше четырех минут и завершится залпами в цветах российскиго триколора.

Посмотреть салют 12 июня 2022 в Волгограде можно в 22.00 из любой точки ЦПКиО. Видно фейерверк будет и с Нулевой продольной, и из-за Волги, и из окон ближайших домов.

Читайте также, куда еще сходить в Волгограде в День России. А для тех, кто собирается в праздничные выходные заняться активным отдыхом, мы собрали путеводитель по пляжам, открытым бассейнам и водным развлечениям Волгограда и Волжскогочто, где, почем.