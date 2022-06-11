Салют 12 июня 2022 в Волгограде: когда начнется и где смотреть

Салют продлится почти 4 минуты. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Отмечать День России 12 июня 2022 в Волгограде будут и в районах, и на Центральной набережной. Главные события развернутся с утра в пойме Царицы, затем у фонтана «Искусство». А кульминацией праздника станет яркий фейерверк в ЦПКиО. Начнется салют на берегу Волги в центре Волгограда ровно в 22 часа 12 июня, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Салют в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда 12 июня 2022 обещают необычный – небо украсят 20 смайликов, бабочки и шляпки. Продлится фейерверк чуть меньше четырех минут и завершится залпами в цветах российскиго триколора.

Посмотреть салют 12 июня 2022 в Волгограде можно в 22.00 из любой точки ЦПКиО. Видно фейерверк будет и с Нулевой продольной, и из-за Волги, и из окон ближайших домов.

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