В Волгограде появился мурал в память о погибшем в спецоперации Герое России Денисе Зорине

Увидеть мурал можно на улице Коммунистической. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Ко Дню России в центре Волгограда появился мурал в память о погибшем во время спецоперации на Украине Герое России Денисе Зорине. Огромный портрет гвардии старшего лейтенанта ВДВ и Звезду Героя нанесли краской на торцевой фасад одного из домов на улице Коммунистической, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Автор мурала в память о нашем земляке Денисе Зорине – волгоградский художник Алексей Бережнов, который до этого уже оставил несколько огромных рисунков на стенах города - портрет Юрия Гагарина на сцене в одноименном парке и солдата с детьми на фасаде жилого дома на улице Хиросимы. На этот раз изображение воина художник изобразил на триколоре. Подобные муралы в эти дни появились и в других городах страны.

Напомним, уроженец Суровикино и житель Клетского района Волгоградской области гвардии старший лейтенант ВДВ Денис Зорин погиб в первые дни спецоперации. 30-летнего офицера похоронили на малой Родине в начале марта 2022 года. Президент посмертно присвоил ему звание Героя России. В апреле губернатор вручил родителям Золотую Звезду. Также имя Дениса Зорина выбили на стене в Зале Воинской и Трудовой Славы региона.