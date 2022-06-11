МЧС предупредило волгоградцев о грозах, граде и штормовом ветре

В Волгограде и области ожидается штормовой ветер. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде сквозь тучи проглядывает солнце, а главное управление регионального МЧС предупреждает жителей региона о надвигающейся непогоде. По сообщению Волгоградского ЦГМС до конца суток 11 июня 2022 года в отдельных районах области ожидаются грозы и штормовой ветер с порывами до 20 метров в секунду. Вечером волгоградцы местами увидят град, сообщили сайту volgograd.kp.ru в ГУ МЧС по региону.

Спасатели советуют волгоградцам заранее позаботиться о своих автомобилях и не ставить их под деревьями и шаткими конструкциями. Если же кто-то обнаружит обрыв проводов, нужно сразу звонить на номер 8-800-100-70-60, в случае других ЧП – на «101».