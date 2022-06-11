Горячую воду отключат с 14 июня в Ворошиловском районе Волгограда

Греть воду на следующей неделе будут немногие волгоградцы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

После праздничных июньских выходных в Волгограде грядут очередные отключения горячей воды. Однако будут они совсем не массовыми. К тем, уже с прошлой недели купается в тазиках и греет воду подручными средствами, с 14 июня 2022 года прибавятся жители всего двух домов в Ворошиловском районе, сообщили сайту volgograd.kp.ru в «Концессиях теплоснабжения».

Согласно графику отключений горячей воды в Волгограде две недели - с 14 по 27 июня 2022 года - будут пользоваться водогрейками жители дома №2 на улице Циолковского и дома №11 на улице Калинина. Еще в нескольких районах областного центра отключения перенесли на конец месяца. Смотрите полный график на июнь 2022 года.