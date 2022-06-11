Росстат: 212 волгоградцев умерли от коронавируса в апреле

Коронавирус продолжает убивать волгоградцев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Хотя в официальной статистике оперштаба по COVID-19 летальные исходы фигурируют уже далеко не каждый день, по данным Росстата в апреле 2022 года в Волгоградской области коронавирус унес жизни 212 жителей региона, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные по естественному движению населения.

По сравнению с апрелем 2021 года смертность от коронавируса в Волгограде и области за этот месяц 2022-го выросла на 6%. При этом ковид был подтвержден тестами и стал основной причиной смерти у 182 умерших пациентов, у 30 человек вирус не был идентифицирован. Еще у четырех скончавшихся COVID-19 оказал влияние на развитие смертельных осложнений, но фатальным не стал.

В этом году в Волгоградской области смертность в 2,2 раза превышает рождаемость.