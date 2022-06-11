В Волгограде 64-летняя пенсионерка пострадала в ДТП с автобусом

ДТП случилось утром на перекрестке. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Автобус столкнулся с кроссовером в минувшую пятницу на улице Рабоче-Крестьянской в Ворошиловском районе Волгограда. По предварительным данным, 45-летний водитель «Волгобаса» не выдержал безопасный боковой интервал от попутного Mitsubishi Outlander. В результате ДТП в салоне автобуса упала пенсионерка. Пострадавшую пассажирку увезли в больницу, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном главке МВД России.

- 64-летняя женщина-пассажир автобуса с травмой госпитализирована, - рассказали в полиции.

Водитель автобуса поворачивал на улицу Рабоче-Крестьянскую с улицы Огарева, когда столкнулся с иномаркой, которая двигалась в том же направлении. 50-летний водитель кроссовера в этом ДТП не пострадал.