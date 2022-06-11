В Волгограде УФАС раскрыло ремонтный картель на 6 госконтрактов

Антимонопольщики уличили госструктуры в нарушениях антимонопольного законодательства. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоградское УФАС России раскрыло антиконкурентное соглашение при заключении шести госконтрактов на капремонт более чем на 110 миллионов рублей. Антимонопольщики признали нарушителями компании «Энергострой+», «Волгастройсервис» и госструктуры - региональное управление капитального строительства и ГСУ ФСИН, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном управлении ФАС.

- В случае установления вины организациям и их должностным лицам грозят штрафы. Кроме того, ведомство направит в правоохранительные органы материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, - рассказали в Волгоградском УФАС России.

По данным антимонопольного ведомства, областное управление капитального строительства заключило с ГСУ ФСИН, как с единственным подрядчиком, шесть государственных контрактов. Фактически работы выполняли «Энергострой+» и «Волгастройсервис». При этом обошлись без торгов, работы оформили по договорам подряда. Теперь всем грозят штрафы и уголовная ответственность.