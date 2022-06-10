Полеты из Волгограда в Санкт-Петербург возобновляет авиакомпания Smartavia

Волгоградцы смогут чаще летать в Санкт-Петербург. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Этим летом волгоградцы смогут чаще летать в Северную столицу. Помимо «Победы» и «России» с 11 июня 2022 полетную программу по маршруту Волгоград – Санкт-Петербург – Волгоград открывает авиакомпания Smartavia, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Международного аэропорта Волгоград.

- В июне 2022 рейсы из Волгограда в Санкт-Петербург авиакомпании Smartavia будут выполняться 3 раза в неделю - по вторникам, четвергам и субботам, - рассказали в аэропорту.

В Волгограде самолеты из Санкт-Петербурга по вторникам, четвергам и субботам будут приземляться в 11.30, обратно вылет в 12.20. В июле рейсов будет еще больше. Добавятся перелеты в понедельник и пятницу, так что самолеты будут отправляться в Северную столицу пять раз в неделю. Расписание изменится.

Летать в Санкт-Петербург волгоградцы будут на комфортных Boeing 737-800. В воздухе пассажиры проведут более 2,5 часа. Стоимость билетов на человека начинается от 3220 рублей, они уже есть в продаже.