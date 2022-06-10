Стала известна дата ParkSeason Fest на Волгоград Арене с Би-2, Мумий Троллем и Сплином

Волгоградцам придется ждать выступления группы Ильи Лагутенко, а также Би-2 и Сплина еще больше года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Организаторы ParkSeason Fest только недавно объявили о переносе мероприятия в Волгограде, а сегодня они назвали новую дату. Группы «Мумий Тролль», «Би-2» и «Сплин» выступят на «Волгоград Арене» 2 сентября 2023 года. Их поклонникам остается надеяться, что больше ничего не изменится, хотя до этого фестиваля еще больше года.

- Сегодня группы обновят информацию на своих сайтах в качестве подтверждения договоренностей с оргкомитетом. Не перепутайте даты! – сообщили организаторы ParkSeason Fest.

Напомним, на этой неделе стало известно, что музыкальный фестиваль на «Волгоград Арене» с участием групп «Мумий Тролль», «Би-2» и «Сплин» был перенесен со 2 июля по независящим от оргкомитета причинам. Чтобы совсем не огорчать волгоградцев, организаторы решили провести 17 сентября 2022 года еще один фестиваль. На «Волгоград Арене» выступят Григорий Лепс, Вячеслав Бутусов, группы «КИНО», Bad Balance, «Кирпичи» и «В чём дело?». В дальнейшем будет назван еще один хедлайнер фестиваля, который пройдет в этом году.

Билеты, купленные до 7 июня 2022 года включительно, будут действительны на оба концерта ParkSeason Fest – 17 сентября 2022 года и 2 сентября 2023 года. Также можно и сдать билеты. Возвраты полностью возобновятся в течение двух-трех недель.