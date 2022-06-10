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Общество10 июня 2022 12:52

Волгоградка за взятку не смогла оформить себе липовую инвалидность

Ее знакомая пообещала передать деньги сотрудникам МСЭ, но забрала их себе
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Суд наказал волгоградку за покушение на взятку условным сроком

Суд наказал волгоградку за покушение на взятку условным сроком

Фото: Алексей ФОКИН

Краснооктябрьский районный суд Волгограда огласил приговор местной жительнице, которая обвинялась в покушении на дачу взятки должностному лицу. Волгоградка хотела оформить себе инвалидность. Решить вопрос с сотрудниками «ГБ МСЭ по Волгоградской области Минтруда России» ей предложила знакомая, которой передала 40 тысяч рублей. Предложившая помощь эти деньги должна была передать работникам медико-социальной экспертизы. Волгоградка надеялась на получение II группы инвалидности без прохождения комиссии.

Однако ее знакомая не выполнила обещания и деньги для взятки забрала себе. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. Таким образом, желающая оформить липовую инвалидность женщина не смогла довести до конца свой преступный умысел по независящим от нее обстоятельствам.

Суд признал волгоградку виновной и назначил ей условный срок лишения свободы на 2,5 года. Испытательный срок также составит 2,5 года, в течение которого она должна поведением доказать свое исправление. Приговор вступил в законную силу.