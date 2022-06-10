Волгоградка за взятку не смогла оформить себе липовую инвалидность

Суд наказал волгоградку за покушение на взятку условным сроком Фото: Алексей ФОКИН

Краснооктябрьский районный суд Волгограда огласил приговор местной жительнице, которая обвинялась в покушении на дачу взятки должностному лицу. Волгоградка хотела оформить себе инвалидность. Решить вопрос с сотрудниками «ГБ МСЭ по Волгоградской области Минтруда России» ей предложила знакомая, которой передала 40 тысяч рублей. Предложившая помощь эти деньги должна была передать работникам медико-социальной экспертизы. Волгоградка надеялась на получение II группы инвалидности без прохождения комиссии.

Однако ее знакомая не выполнила обещания и деньги для взятки забрала себе. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. Таким образом, желающая оформить липовую инвалидность женщина не смогла довести до конца свой преступный умысел по независящим от нее обстоятельствам.

Суд признал волгоградку виновной и назначил ей условный срок лишения свободы на 2,5 года. Испытательный срок также составит 2,5 года, в течение которого она должна поведением доказать свое исправление. Приговор вступил в законную силу.