Воды много, а толку нет: сбросы на Волжской ГЭС снова увеличили

Паводок в 2022 году был небольшой. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волжская ГЭС с 10 по 20 июня увеличит сбросы через гидроузел до 9-10 тысяч кубометров в секунду. Об этом сообщают Росводресурсы. Это почти на полторы тысячи кубометров в секунду больше, чем сейчас. И в два раза больше, чем в конце мая, когда сбросы были на уровне 5,5 тысяч кубометров в секунду.

Такая щедрость связана с обстановкой на Верхней Волге. Запасы воды в Каме очень большие. На Урале идут дожди и холодно. Емкости Куйбышевского водохранилища полные, а значит, вода пошла транзитом в больших объемах. Поэтому сразу на нескольких ГЭС каскада шире открыли затворы.

Волгоградцы могли бы порадоваться таким объемам. Но хороша ложка к обеду. В конце апреля в начале мая сбросы были скудными и недолгими, до дальних водоемов вода не дошла. Сейчас сбросы большой подпитки пойме не дадут, в ерики и озера вода уже не зайдет. Она «уйдет» в землю и побежит дальше в Астраханскую область. Лишь дачники смогут порадоваться наполненным колодцам.