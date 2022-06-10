В Волгограде в ЦПКиО детский бассейн откроют в июле

Фото: Администрация ЦПКиО

В следующем месяце в Волгограде появится еще одно место для летнего отдыха для детей под открытым небом. В ЦПКиО продолжается строительство детского бассейна. В июле он будет готов и откроется для посетителей. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказал директор ЦПКиО Андрей Еркин. Сейчас в плавательном бассейне проводится специальная гидроизоляция чаши, на двух островках в нем укладывают рулонный газон.

Напомним, возведение бассейна началось в марте. Его площадь составит 2,5 тысячи метров. Одновременно в нем смогут купаться 200 человек. При этом бассейн будет всесезонным. Зимой на нем зальют каток, а осенью и зимой волгоградцы смогут покататься на катамаранах.