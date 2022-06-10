Спас товарища в бою: почетная доска с именем героя спецоперации появилась на фасаде школы в Волгограде

Фото: администрация Волгограда.

10 июня учеников 86-й школы Волгограда попросили прийти в парадной форме. Повод торжественный: на здании учебного заведения в Тракторозаводском районе установили памятную табличку: «В нашей школе учился Герой Российской Федерации подполковник Дмитрий Сергеевич Литвинов». Мероприятие посетили родные героя.

- Мы гордимся своим сыном и ждем его возвращения, - сказала школьникам мама Дмитрия Литвинова.

В почетном уголке в холле школы появился стенд с детскими и взрослыми фотографиями Дмитрия. Дети теперь знают, что это учебное заведение в свое время закончил заместитель командира штурмового авиационного полка, подполковник Дмитрий Литвинов, который в этом году удостоен звания Героя России указом Президента страны. Награду ему вручал Сергей Шойгу.

По информации Минобороны, Дмитрий Литвинов удостоился звания Героя России за то, что спас товарища в бою. Вместе со своим боевым товарищем они возвращались с задания на двух Су-25. Когда самолет друга подбили, Дмитрий помог ему восстановить управление и защитил от попадания второй ракеты, чем и спас ему жизнь. По инициативе Российского военно-исторического общества такие доски будут появляться на всех школах, в которых учились Герои России, отличившиеся во время спецоперации.