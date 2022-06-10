В Волгограде в сквере на Чекистов подрядчик начал установку фонарей

Фото: Администрация Волгограда

В сквере на площади Чекистов в Ворошиловском районе Волгограда подрядчик приступил к установке системы освещения. В парке появились первые 13 фонарей вдоль пешеходных дорожек. В ближайшее время подрядчик в рамках благоустройства установит еще 24 светодиодных фонаря высотой четыре метра. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе администрации города.

На обновляемой по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» территории продолжаются и другие виды работ. В сквере завершается мощение тротуарной плитки. Общая площадь пешеходных зон превысит 1000 квадратных метров – это больше, чем было ранее. Строители возводят лестницы на спусках к трамвайной линии. Рабочие подготовили бетонное основание и установили бордюры, дальше им предстоит сделать облицовку лестниц плиткой. Агрономы укладывают рулонный газон, высадили 90 деревьев и кустарников, всего в сквере появятся более 1000 растений – ель, сосна, ива, багряник и другие. На 90% готова система полива деревьев и кустарников.

А в это время в Красноармейском районе Волгограда на благоустраиваемой территории возле ж/д станции «Заканальная» началось мощение тротуара. Рабочие уложат свыше 3,5 тысячи квадратных метров брусчатки, что расширит пешеходную зону. Обновление территории проходит по регпроекту «Формирование комфортной городской среды». Будет заменен старый асфальт, подрядчик проложит линии освещения и трубопровода. Возле «Заканальной» высадят 115 растений – клены, липы, ясени и другие. Также появятся арт-объекты в виде одуванчиков и глобуса, скамейки, урны.