Воронежский Факел в РПЛ может сыграть на Волгоград Арене

"Волгоград Арена" заявлена "Факелом" как резервный стадион для РПЛ Фото: Эдуард Пальгунов

Пока неизвестна судьба «Ротора», большой вопрос, в каком дивизионе волгоградская команда выступит в следующем сезоне. Зато в городе могут пройти матчи Российской премьер-лиги. «Факел» из Воронежа заявил «Волгоград Арену» как резервный стадион для домашних игр в элитном дивизионе страны. Об этом сообщает портал sport24 со ссылкой на пресс-службу «Факела».

В минувшем сезоне воронежская команда вместе с «Ротором» выступала в первенстве ФНЛ. Только если «сине-голубые» заняли 18-е место в зоне вылета, то «Факел» финишировал вторым и завоевал путевку в РПЛ. Однако стадион Центральный стадион профсоюзов в Воронеже не подходит под требования премьер-лиги. Недочеты нужно исправить к 6 июля.