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Спорт10 июня 2022 9:48

Воронежский Факел в РПЛ может сыграть на Волгоград Арене

Клуб заявил волгоградский стадион как резервный
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
"Волгоград Арена" заявлена "Факелом" как резервный стадион для РПЛ

"Волгоград Арена" заявлена "Факелом" как резервный стадион для РПЛ

Фото: Эдуард Пальгунов

Пока неизвестна судьба «Ротора», большой вопрос, в каком дивизионе волгоградская команда выступит в следующем сезоне. Зато в городе могут пройти матчи Российской премьер-лиги. «Факел» из Воронежа заявил «Волгоград Арену» как резервный стадион для домашних игр в элитном дивизионе страны. Об этом сообщает портал sport24 со ссылкой на пресс-службу «Факела».

В минувшем сезоне воронежская команда вместе с «Ротором» выступала в первенстве ФНЛ. Только если «сине-голубые» заняли 18-е место в зоне вылета, то «Факел» финишировал вторым и завоевал путевку в РПЛ. Однако стадион Центральный стадион профсоюзов в Воронеже не подходит под требования премьер-лиги. Недочеты нужно исправить к 6 июля.