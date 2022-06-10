В Волгограде администрация Центрального района устроила незаконную проверку предпринимателя

В Центральном районе предпринимателю устроили незаконную проверку Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде в прокуратуру обратился местный предприниматель. Он пожаловался на действия администрации Центрального района, которая провела проверку его торговой точки. По итогам ревизии на бизнесмена составили протокол об административной ответственности за нарушение порядка размещения и содержания вывески. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области. При этом со стороны чиновников было нарушено законодательство. В марте правительство Российской Федерации установило мораторий на проверки бизнеса из-за введения странами запада санкций.

Уже прокуратура провела свою проверку в отношении действий администрации Центрального района областного центра. На трех членов территориальной административной комиссии были возбуждены административные производства за самоуправство. Они находятся на рассмотрении.

Главе администрации Центрального района Валерии Кроман внесли представление об устранении выявленных нарушений. Административное производство на предпринимателя было прекращено.