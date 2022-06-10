Волгоградцам запретили ходить в лес с 10 июня

В лес теперь ни ногой до особых распоряжений. Фото: Наталья ГЛАЗУНОВА

В Волгоград пришла привычная жара, а значит власти принимают привычные уже меры для предотвращения возможных ЧП. В частности, с 10 июня по закону запрещено ходить в лес и ездить туда на машинах. Штраф за это по обновленным данным КоАП очень серьезный. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах для граждан – от 15 до 30 тысяч рублей. Ну а если введен особый противопожарный режим (его в регионе пока не вводили), то и до 50 тысяч рублей. Для юридических лиц наказание еще серьезней – до миллиона рублей.

Следить за соблюдением принятых мер будут лесники, полицейские, пожарные, дружинники и казаки. Все сделано для того, чтобы избежать масштабных пожаров и возможной гибели людей и уничтожения имущества.

- В этом году в лесах и природных парках обустроены более 7 тысяч километров минерализованных полос, ещё около 18 тысяч – расчищены и обновлены. На въездах установлены 820 шлагбаумов и 576 информационных аншлагов, - пояснили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгоградской области