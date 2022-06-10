На юге Волгограда вандалы повредили фигуры ослика и смешарика

Одного из смешариков тоже будут латать. Фото: мэрия Волгограда

9 июня вечером жители Красноармейского района забили тревогу. С бульвара Энгельса пропал ослик. Конечно, не живой, а топиарный, зеленый. В группах района посыпались возмущенные отзывы: кто посмел покуситься на новую фигуру, которая всего несколько недель как украшает бульвар. В похищении подозревали и мамочек, и детей и даже пьяниц, которые якобы могли перепродать животное. Но к исчезновению осла приложили руки вандалы. Нет, они не уносили его с улицы. Они просто оторвали ему часть зеленой шкуры. Причем так сильно, что парнокопытному потребовался срочный ремонт.

Осла, которого сделали в Москве, отвезли "на больничный" в волгоградскую фирму, где изготавливают подобные фигуры. Там его подлечат и привезут обратно.

- Помощь потребовалась также одному из смешариков. Но его отремонтируют на месте, без транспортировки в цех. – сообщили volgograd.kp.ru в мэрии.

Администрация Волгограда еще раз напоминает о бережном отношении к городу. Пусть то, что сделали на бульваре Энгельса, долго радует волгоградцев: больших и маленьких.