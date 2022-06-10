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Происшествия10 июня 2022 8:15

Волгоградка пойдет под суд за обман государства на миллион рублей

Она получила субсидию незаконно
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
По версии следствия женщина похитила миллион рублей.

По версии следствия женщина похитила миллион рублей.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Во Фролово под суд идет местная бизнес-леди. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в СУ СК по Волгоградской области? женщину обвиняют в хищении миллиона рублей. Преступление 2016 года выявили при проверке в 2021 году.

31-летняя женщина руководила небольшим хлебным производством. Она узнала, что государство компенсирует 50 процентов затрат на покупку оборудования для малого и среднего бизнеса. Это ей показалось неплохим способом заработать. Она от имени своей знакомой – директора снабженческой фирмы, составила фиктивный договор купли-продажи мельницы. Также появились на свет и акт приемки - сдачи оборудования. Для перечисления денег использовался фиктивный счет. Женщина якобы потратила 1 миллион 600 тысяч рублей. Дама предоставила в комитет экономики и развития Волгоградской области все документы и получила вскоре компенсацию в размере 800 тысяч .Чуть позже она еще раз проделала этот же трюк с другим оборудованием, но уже на 400 тысяч рублей. В итоге, общая сумма ущерба государству – миллион рублей. Она их потратила на себя.

Свою вину подозреваемая не признала и отрицает фиктивность документов. Ее судьбу решит уже суд.