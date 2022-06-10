Волгоградка пойдет под суд за обман государства на миллион рублей

По версии следствия женщина похитила миллион рублей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Во Фролово под суд идет местная бизнес-леди. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в СУ СК по Волгоградской области? женщину обвиняют в хищении миллиона рублей. Преступление 2016 года выявили при проверке в 2021 году.

31-летняя женщина руководила небольшим хлебным производством. Она узнала, что государство компенсирует 50 процентов затрат на покупку оборудования для малого и среднего бизнеса. Это ей показалось неплохим способом заработать. Она от имени своей знакомой – директора снабженческой фирмы, составила фиктивный договор купли-продажи мельницы. Также появились на свет и акт приемки - сдачи оборудования. Для перечисления денег использовался фиктивный счет. Женщина якобы потратила 1 миллион 600 тысяч рублей. Дама предоставила в комитет экономики и развития Волгоградской области все документы и получила вскоре компенсацию в размере 800 тысяч .Чуть позже она еще раз проделала этот же трюк с другим оборудованием, но уже на 400 тысяч рублей. В итоге, общая сумма ущерба государству – миллион рублей. Она их потратила на себя.

Свою вину подозреваемая не признала и отрицает фиктивность документов. Ее судьбу решит уже суд.