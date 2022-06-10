В Волгограде на видео попал момент ДТП с автобусом, в котором пассажирка сломала ногу

Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области

Утром 10 июня в Ворошиловском районе Волгограда образовалась крупная пробка, ее причиной стало ДТП с участием автобуса №88. Во время поворота с улицы Огарева налево на Рабоче-Крестьянскую общественный транспорт столкнулся с кроссовером Mitsubishi. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, по предварительным данным в ДТП виноват водитель автобуса. Момент столкновения попал на камеру видеонаблюдения.

В результате происшествия пострадала 64-летняя пассажирка общественного транспорта. У нее перелом берцовой кости.

В Ворошиловском районе образовалась пробка на улицах Огарева и Рабоче-Крестьянской. Данные с портала "Яндекс.Пробки".

В Ворошиловском районе из-за аварии образовалась большая пробка, которая сохраняется после 11.00. Затрудненно движение по Рабоче-Крестьянской, по улице Огарева по направлению к Первой продольной машины вообще еле ползут.