На юге Волгограда школьник на мопеде скрылся после аварии с «Ладой»

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Днем 9 июня в Красноармейском районе Волгограда в ДТП пострадал школьник на мопеде. С ним в 14.05 напротив дома №11на улице Электростальской столкнулся 46-летний водитель на «Ладе Гранта». После ДТП управлявший мопедом 12-летний подросток скрылся. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Однако мальчик получил ушиб, из-за чего в последствии обратился в медицинское учреждение.

Напомним, накануне в Волгоградской области произошло еще одно ДТП с пострадавшими. В массовой аварии в Городищенском районе столкнулись «ВАЗ», иномарка и фура. По уточненным данным МВД, в результате происшествия пострадал 81-летний водитель «шестерки».