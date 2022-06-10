В Волгоградской области на удочку выловили тело рыбака

Следственный комитет еще в апреле организовал проверку, но тогда волгоградца не нашли. Фото: Анастасия Ещенко

Жуткую находку сделал один из рыбаков на реке Хопер в Волгоградской области 9 июня. Мужчина с утра сел ловить рыбку. Крючок за что-то зацепился, а когда волгоградец стал наматывать катушку, над водой появилось тело. О находке он тут же сообщил в полицию, а они в следственный комитет.

- При осмотре тела повреждений и признаком насильственной смерти не нашли, - сообщили сайту volgograd.kp.ru в СУ СК по Волгоградской области.

Следователи выяснили, что это 53-летний житель Урюпинска. Мужчина утром 4 апреля 2022 года отправился на рыбалку, но вечером домой не вернулся. Родные забеспокоились и обратились в полицию. По факту безвестного исчезновения Урюпинский МрСО организовал проверку. Но весной его так и не нашли.

Скорее всего, волгоградец провалился под лед во время ловли.