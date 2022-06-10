В Волгограде самая высокая конкуренция за рабочие места среди юристов и госслужащих

"Белым воротничкам" сложнее всего найти работу в Волгограде. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Родителей выпускников уже давно предупреждают, что столько юристов стране не нужны, но они по-прежнему отправляют своих детей на юридический факультет. Сегодня в Волгограде юристам сложнее всего найти работу. На одну вакансию претендуют сразу 15 человек – это самая высокая конкуренция. Вообще же и в других сферах стало сложнее найти вакансию: в среднем на одно место претендуют 6 человек. Об этом заявили исследователи сервиса по поиску работу hh.ru.

Сложности с поиском работы возникли не так давно. Еще в феврале на одну вакансию было 4,1 резюме. К маю ситуация изменилась, напряженность на рынке труда выросла. Очень непросто устроиться и на госслужбу: за одно кресло борются сразу 13 кандидатов. Гораздо больше, чем предложений на рынке, в регионе бухгалтеров, финансистов и специалистов по подбору персонала. Сложно устроиться и молодым специалистам.

Сохраняется в Волгоградской области дефицит медиков и фармацевтов, строителей. Требуются работники на производство и в сельское хозяйство. Есть из чего выбирать и сотрудникам сферы продаж.