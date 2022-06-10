Волгоградцу, стрелявшему в подростка, дали условный срок

Суд вынес условный приговор. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Краснооктбрьский районный суд Волгограда вынес приговор в отношении 53-летнего волгоградца. Мужчину обвиняли по статье 116 УК РФ - "побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий".

Следователи выяснили все обстоятельства происшествия. 6 октября 2021 года волгоградец был дома, когда услышал шум под окнами. На улице развлекались подростки: смеялись, бесились. Хозяин сделал им замечание, но те не отреагировали, тогда он ударил одного из них кулаком по лицу. А когда школьники возмутились, он сходил домой и взял ружье. Пацаны, увидев оружие, бросились на утек, а волгоградец стал по ним стрелять. Правда, в итоге попал не в нарушителей, а в другого подростка, который шел навстречу. Он ранил его из охотничьего ружья дробью в бедро и стопу.

Приехавшая «скорая» забрала 14-летнего школьника в больницу, где врачи обработали ему рану.

- Суд вынес приговор: 2 года и 1 месяц лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, - сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Волгоградского областного суда.