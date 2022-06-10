Волгоградцам рассказали, как уберечься от энтеровирусов летом

Лучше не заниматься самолечением, а сразу обратиться к врачу. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Родители летом выдыхают. Наконец-то заканчивается период простуд. Можно немного отдохнуть от детских соплей и температуры. Но жаркое время города чревато другими проблемами со здоровьем. Роспотребнадзор по Волгоградской области предупреждает о группе острых заболеваний – энтеровируах. Их существует много видов: от простых лихорадок, до менингитов. Например, серозный вирусный менингит – самая частая и. в то же время, тяжелая форма этой инфекции. Ее основные симптомы: сильнейшая головная боль, температура под 40, судороги, рвота, боли в животе, спине. Срочно обращайтесь к врачу – промедление может иметь серьезные последствия.

Передается энтеровирус разными способами: через немытые руки и овощи, через контакт с больным человеком, через воду и еду.

Уберечься от энтеровирусов можно, соблюдая элементарные правила. Мойте овощи и фрукты, обрабатывайте их горячей водой. Эти вирусы погибают при термообработке. При контакте с больным надевайте маску, избегайте массовых мероприятий, чаще делайте влажную уборку, используйте дезинфицирующие средства, старайтесь использовать индивидуальную одноразовую посуду в общепите.