В Волгограде 10 июня без электричества останутся 3 района

В Волгограде в трех районах не будет света в пятницу Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде в конце рабочей недели жители трех районов столкнутся с коммунальными неудобствами. В течение дня у них не будет электричества. Под отключение света попала южная часть областного центра. Как рассказали сайту в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград», электроснабжения 10 июня не будет в Советском, Кировском и Красноармейском районах.

В Советском районе без света с 9.00 до 12.00 останутся ул. Докторская, 104-118, 105-111, 109а, 112а, ул. Сталеварная, 102-116, 102а, 103-111, ул. Савеловская, 102, 102а, 102б, 111, ул. Крепильная, 103-111, ул. Монтерская, 103-109, 106-108, 124-132, ул. Некрасова, 103-113, 110, ул. Шахтерская, 102, 109. В Красноармейском районе электричество отключат с 9.00 до 17.00 на ул. Удмуртской, 69, 71.

В Кировском районе с 9.00 до 17.00 обесточат ул. Генерала Апанасенко, 4-18, 5-27, ул. Красных Партизан, 1-23, 2-26, ул. Кленовую, 2-18, пер. Кленовый, 3а-5а, 2а-8, пер. Генерала Апанасенко, 1-11, 2-12. С 9.00 до 12.00 не смогут воспользоваться электроприборами жители следующих адресов: пер. Балканский, 1-15, 2-32, 19-31, 35, 37 ул. Пожарского, 1-63а, 2-12, 16-108, пер. Пограничный, 1-11, 2а-6, ул. Конноармейская, 1-31, 2-8, 2а-8а, 10а, 10-68, 33-61, 65-103, пер. Майский, 5-9, ул. Пальмовая, 37-39, пер. Земляничный, 1-21, 2-20, пер. Ковыльный, 2-4, ул. Ковыльная, 23, ул. Краснолиманская, 1-11, 4-22, 15-89, 26-32, 36а-54а, 56-76, пер. Краснолиманский, 1а-13, 4-10, пер. Варненский, 2-40, 3-9, 35, 37, ул. Красных Командиров, 1-59, 2-50, 79-125, 68-86, 90-96, ул. Бестужева, 3-9, 4-6, ул. Мингечаурская, 1а-37, 2а-24а, ул. Усть-Каменогорская, 1а-31а, 2-23, ул. Абганеровская, 96, ул. Майская, 8а-44а, 32-53, 57-95, 48-82, пер. Набережный, 1а-5, 4а-6, пер. Набережный-1, 1, пер. Покровского, 8а, ул. Покровского, 3а, пер. Советский, 5-13а, 34, 38а, 40, п. Веселая Балка, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, пер. Щелковский, 1-9, 2-16, ул. Пилотская, 1-11, 2а-14, пер. Пилотский, 2, 7, 8, 12, ул. Камышинская, 2в, 5-7, 12-18, 15, 15а, 24-28в, 38, ул. Нижнетагильская, 2, 4, 4а, 10-24, пер. Лиговский, 3, 6-36, 8а, 11-43, ул. Маяковского, 1-57, 2-58, ул. Красногорская, 1-73, 2-70, ул. Коломенская, 3-25, 6-80, 29-39, 47а-53, ул. Роменская, 1-45, 2-82, ул. Ляпунова, 1-13, 1г, 1д, 2-22, 29-37, 26-40, ул. Бородинская, 1-23, 2-26, ул. Елены Колесовой, 1а-25, 2а-36, ул. Грекова, 2-12, ул. Боровиковского, 1а-27, 2-32, ул. Турбинная, 1-11а, 2-10, ул. Быстрова, 1-11, ул. Староладожская, 3-45, 2а-18, 24-46, ул. Изоляторная, 1-27, 22-24, 34-42, ул. Денисенко, 1а-35а, 2-32, ул. Стрельца, 1а-15, 2а-20.