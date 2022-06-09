На трассе под Волгоградом 82-летний пенсионер устроил массовую аварию с фурой

ВАЗ вылетел на встречку и столкнулся с кроссовером и фурой Фото: Эдуард Пальгунов

Днем 9 июня на трассе в Городищенском районе Волгоградской области произошла массовая авария. В 15.30 на 672 километре магистрали Р-228 «Сызрань – Саратов - Волгоград» 82-летний пенсионер за рулем «ВАЗ-2106» не справился с управлением. Легковушку вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с кроссовером «Subaru» и фурой «MAN». Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Большегруз принадлежит торговой сети «Магнит».

В ДТП попала фура "Магнита" Фото: Эдуард Пальгунов

На место аварии прибыли полицейские и скорая помощь. Травмы получили водитель «ВАЗ-2106» и 68-летняя пассажирка «Subaru». Их увезли в больницу. Из-за происшествия на трассе образовалась пробка, которая сохраняется в течение нескольких часов