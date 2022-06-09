В Волгоградской области состоятся дополнительные выборы в региональный парламент

Фото: Волгоградская областная дума

В начале осени пройдут дополнительные выборы в Волгоградскую областную думу. Такое решение 9 июня приняла избирательная комиссия региона. Выборы депутатов состоятся по трем одномандатным избирательным округам – Михайловскому, Городищенскому и Краснооктябрьскому. Они будут проходить в течение трех дней – 9, 10 и 11 сентября. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в ИКВО.

Дополнительные выборы в регпарламент состоятся из-за досрочного прекращения полномочий у некоторых депутатов. Во время избирательной кампании в сентябре 2019 года победу по Михайловскому одномандатному избирательному округу №3 Олег Савченко, а по Краснооктябрьскому одномандатному избирательному округу № 13 – Алексей Волоцков. Оба парламентария затем выиграли в выборах в Государственную думу в сентябре 2021 года, из-за чего их полномочия депутатов облдумы прекратились. В 2019-м по Городищенскому одномандатному избирательному округу №5 место в регпарламенте завоевал Борис Коротков. Но в конце 2021 года он написал заявление об уходе из думы по собственному желанию, в последствии он возглавил комитет ЖКХ Волгоградской области.