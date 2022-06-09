В Волгограде зовут волонтеров восстанавливать Мариуполь и Херсон

Разрушенная школа в Мариуполе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Общественная организация "Молодая гвардия" в Волгограде объявила о наборе волонтеров для поездки на Донбасс. Приглашают студентов и не только, которые будут помогать разбирать завалы и заниматься с детьми.

- Мы ждем волгоградцев от 18 лет. Хотя желательно старше 20 лет. Они должны понимать, что едут туда не развлекаться и отдыхать, а помогать людям, которые оказались в сложной ситуации. Особенно нужны те, кто умеет общаться с детьми, у кого есть психологическое или педагогическое образование. Возможно, со школьниками придется летом осваивать школьную программу. Иногда нужно будет просто поговорить и поддержать, - рассказывает Никита Слузов, руководитель аппарата «Молодой Гвардии» в Волгограде.

Также будут рады и крепким сильным молодым людям: разбирать завалы, штукатурить и выполнять другую непростую работу. Платить за это не будут.

Волонтерам обещают горячее питание, проживание в палатке в полевых условиях. Сейчас набирается две группы. На два недели в Мариуполь – проживание в городе, и на 3 недели в Херсон – проживание в Армянске на севере Крыма.

- Со всеми мы проводим инструктаж и беседы. Ждем не только студентов, но и всех совершеннолетних добровольцев, - поясняет молодогвардеец.

Если же нет возможности поехать, молодгвардейцы предлагают помочь по-другому. Подгузники, детское питание, туалетную бумагу и другие самые необходимые вещи ждут по адресу улица Ленина, 25. А по всем уточняющим вопросам можно звонить по номеру 89610800066, Никита Слузов