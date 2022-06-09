В Волгоградской области предпринимателям продлили договоры на размещение нестационарных торговых объектов

Договоры пролонгируют без торгов. Фото: Иван ВИСЛОВ

Власти Волгоградской области сделали очередной шаг навстречу предпринимателям, которые и так сильно пострадали от пандемии и санкций. В регионе на 7 лет без проведения торгов продлили договоры на размещение нестационарных торговых объектов и на 5 лет – на проведение ярмарок. Такой приказ 9 июня 2022 опубликовал региональный комитет промышленной политики, торговли и ТЭК, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Согласно приказу, пролонгация не коснется договоров на размещение елочных базаров, бахчевых развалов, дачных ярмарок, а также НТО для продажи безалкогольных напитков, праздничной атрибутики и мороженого, разовых и сезонных ярмарок, сроки которых истекли до 14 марта 2022 года.

Чтобы продлить договор, бизнесмен должен обратиться в местную администрацию не позднее, чем за месяц до истечения срока его действия.