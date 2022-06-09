В Волгоградской области обновили средний размер родительской платы за детсад

На основании этих сумм родителям выплатят компенсацию. Фото: Олег УКЛАДОВ

Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области 9 июня опубликовал приказ об установлении среднего размера родительской платы за детский сад на 2-й квартал 2022 года. Так, за апрель при полном посещении плата составила 1906 рублей, в мае из-за обилия праздников – 1635 рублей, в июне – 1908 рублей. Как пояснили сайту volgograd.kp.ru в профильном комитете, именно исходя из этих сумм родителям рассчитывают компенсацию. Сама плата за детсад в регионе не изменилась.

Напомним, в Волгоградской области родителям, чьи дети ходят в садик, компенсируют из бюджета 20% платы за первого ребенка, 50% за второго и 70% на третьего и далее. Суммы компенсации утверждают каждый квартал отдельным приказом.