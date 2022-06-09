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Общество9 июня 2022 13:58

В Волгоградской области обновили средний размер родительской платы за детсад

Приказом утвердили цифры на второй квартал 2022 года
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
На основании этих сумм родителям выплатят компенсацию.

На основании этих сумм родителям выплатят компенсацию.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области 9 июня опубликовал приказ об установлении среднего размера родительской платы за детский сад на 2-й квартал 2022 года. Так, за апрель при полном посещении плата составила 1906 рублей, в мае из-за обилия праздников – 1635 рублей, в июне – 1908 рублей. Как пояснили сайту volgograd.kp.ru в профильном комитете, именно исходя из этих сумм родителям рассчитывают компенсацию. Сама плата за детсад в регионе не изменилась.

Напомним, в Волгоградской области родителям, чьи дети ходят в садик, компенсируют из бюджета 20% платы за первого ребенка, 50% за второго и 70% на третьего и далее. Суммы компенсации утверждают каждый квартал отдельным приказом.