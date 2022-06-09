В Волгограде экзаменатору грозит 5 лет тюрьмы за фальсификацию теста

Мужчине грозит реальный срок. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Волгограде прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело бывшего экзаменатора центра тестирования иностранцев. 47-летнего мужчину обвиняют в организации незаконной миграции из-за фальсификации результатов теста по русскому языку. Ему грозит до 5 лет тюрьмы, сообщили сайту volgograd.kp.ru в прокуратуре Волгоградской области.

По версии следствия, в ноябре 2021 года за отдельную плату экзаменатор поставил нужную оценку гражданке Таджикистана, которая не знала русского языка. После по фиктивным документам женщина оформила разрешение на временное проживание, которое вскоре аннулируют. Расследовали дело следователи регионального УФСБ. Рассматривать его будет Советский районный суд.