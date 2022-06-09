Молоко, баранина, рис и конфеты снова взлетели в цене в Волгограде

Волгоградцы выискивают акции, чтобы не разориться на продуктах. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоградцы уже близки к отчаянию – каждую неделю сумма в чеке из супермаркета все больше и больше. Рост цен никак не останавливается, особенно это касается молочных продуктов. Статистики из Волгоградстата тоже фиксируют подорожание ряда продуктов и непродовольственных товаров. По данным их еженедельного наблюдения за стоимостью товаров и услуг, выросли ценники на многое. На мясо, кондитерку, молочку, корм для животных, маргарин, творог, детское питание, рис, яблоки и многое дорогое снова переписали ценники. Естественно, цифры на них стали больше.

Заметнее всего подорожал рис шлифованный: сразу на 5,24%. За килограмм приходится отдать 87 рублей 18 копеек. На 4,89% в среднем стали дороже шоколадные конфеты. На 4,20% выросла цена за килограмм баранины, менее заметно, но все же подорожала и говядина. Литр молока специалисты нашли за 77 рублей 93 копейки, хотя в большинстве магазинов цена перевалила уже за 80 рублей. За неделю молоко стало дороже на 3,74%. Более чем на 3% выросла цена на маргарин. Чуть подросли цены на сосиски, колбасу, творог, сыр, пшено, лук. Яблоки подорожали на 2,04%. В сезон отпусков подорожали авиабилеты.

Дешевеет тоже кое-что, но не так заметно. На 2,4% подешевели куры охлажденные и мороженные, на 1,3% свинина. Чуть меньше, чем неделей ранее стала стоить рыба, сливочное и подсолнечное масло, сметана, яйца, сахар, соль. Ощутимо дешевеют овощи – свекла, капуста, морковь, огурцы, помидоры. Снизились цены на колготки, смартфоны и валидол.